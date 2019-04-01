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Adana'da ev tadilatında insan iskeleti bulundu

Adana'da bir kişinin satın aldığı evde işçiler tadilat yaparken, ardiye olarak kullanılan yerde insan kafatası ve kemikleri bulundu.

Haber Merkezi | 01.04.2019 - 12:58..
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Adana'nın Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ali İ.'nin uzun yıllar oturduğu evi Şehmuz A. yaklaşık bir ay önce satın aldı.

Şehmuz A. ev eski olduğu için tadilat yaptırıp oturmak istedi. Bugün de işçiler gelerek evde tadilata başladı.

İŞÇİ TADİLAT SIRASINDA İSKELETE RASTLADI

Bir işçi evin banyosunun üst tarafında bulunan ardiye kısmında çalışmak isteyince burada bir torba ve kutu içinde bir şeyler olduğunu gördü. Kutu ve torbayı ardiyeden çıkardığında kutunun ve torbanın içinde insan kafatası ile kemikleri olduğunu gördü. İşçi hemen polisi arayarak ihbarda bulundu.

Adana'da ev tadilatında insan iskeleti bulundu

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler kafatası ve kemiklere el koyarak incelemeye aldı. Yapılan incelemelerden sonra bulunan kafatası ve kemiklerin sırrı çözülecek.

Adana'da ev tadilatında insan iskeleti bulundu

Adana'da ev tadilatında insan iskeleti bulundu

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