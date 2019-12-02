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Adana'da evi kundaklamaya çalışan 3 kişi yaralandı

Kız kaçırma nedeniyle husumetli oldukları ailenin evini benzinle yakmaya çalışırken yaralanan 3 kişi tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

AA | 02.12.2019 - 10:40..
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Adana'nın Seyhan ilçesinde, kız kaçırma nedeniyle husumetli oldukları ailenin evini benzinle yakmaya çalışırken yaralanan ve tedavilerinin ardından gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EVİ KUNDAKLAMAYA ÇALIŞIRKEN YARALANDILAR

Polis ve sağlık ekipleri , R.E. ve G.E. çiftine ait evi ateşe vermek isteyen 3 kişinin, kıyafetlerinin tutuşması sonucu yaralandıkları ihbarını aldı. Olay yerine gelen ekipler ilk müdahalede bulundu. Yaralıların daha sonra ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Adana'da evi kundaklamaya çalışan 3 kişi yaralandı

KIZ KAÇIRMA DAVASI

Zanlılardan F.K'nin kız kardeşi E.K'nin, H.E. ile kaçması üzerine aileler arasında husumet oluştuğu ve bu nedenle evin kundaklanmak istendiği belirtildi.

F.K'nin kuzeni ve arkadaşıyla akaryakıt istasyonundan benzin alıp H.E'nin ailesine ait iki katlı müstakil eve gittikleri, D.K. ve Ş.S'nin merdivenlerden benzin dökerek çıktığı sırada zeminde bekleyen F.K'nin çakmakla yakıtı ateşe verdiği, D.K. ve Ş.S'nin kıyafetlerinin tutuştuğu, F.K'nin de onlara yardım etmeye çalışırken yaralandığı öğrenildi.

Olayda merdivenlerde küçük çapta hasar oluştuğu, bir süre önce H.E'nin ailesinin evi boşalttığı öğrenildi.

Adana'da evi kundaklamaya çalışan 3 kişi yaralandı

GÖZALTINA ALINDILAR

Yaralılar F.K. (22), kuzeni D.K. (15) ve arkadaşı Ş.S. (19) hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Zanlılar, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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