Adana’da evinin kartonpiyerini zula yaptı

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne Yeşiloba Mahallesi'nde iki zanlının eroin sattığı ihbarı geldi.

704 gram eroin yakalanan evde gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

UYUŞTURUCUYU EVDE BULAMADILAR

Adrese giden ekipler Cumali Ö.’nün (24) sokakta müşteri beklediğini, Özgür T.’nin (25) ise evde olduğunu tespit etti. Polis önce sokakta bulunan zanlıyı yakalayıp daha sonra da eve baskın düzenledi.

Adana’da torbacı evinin kartonpiyerini zula yaptı ViDEO

EVİN KARTONPİYERİNİ ZULA YAPMIŞ

Polis evde arama yaptı ancak uyuşturucuyu bulamadı. Evde detaylı arama yapıldığında evin kartonpiyeri delinerek içine yapılan zuladan 704 gram eroin ele geçirildi. İki zanlı da gözaltına alınıp emniyete götürüldü. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDILAR

2 şüpheli de nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.