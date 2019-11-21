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Adana'da eylem hazırlığındaki 4 DEAŞ'lı kardeş tutuklandı

Eylem hazırlığında oldukları ileri sürülerek yakalanan 4 DEAŞ'lı kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 21.11.2019 - 10:37..
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında, Türkiye'ye Suriye'den yasa dışı yollardan giren 4 kardeş hakkında takip başlatıldı.

4 DEAŞ'LI KARDEŞ YAKALANDI

Adana'da bir evde yaşadıkları belirlenen, Ahmet (26), Musleh (28), Mahmut (26) ve Mezin İsmail (36) isimli 4 kardeşin adresinin tespit edildiği belirtildi.

Ekipler harekete geçerek, şafak vakti Yüreğir ilçesindeki eve baskın düzenleyerek şüpheli 4 kardeşi yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındığı bildirildi.

Adana'da eylem hazırlığındaki 4 DEAŞ'lı kardeş tutuklandı

Adana'da eylem hazırlığındaki 4 DEAŞ'lı kardeş tutuklandı ViDEO

EYLEM HAZIRLIĞINDA OLDUKLARI BELİRLENDİ

Ekipler, terör örgütü DEAŞ adına eylem hazırlığında oldukları ve örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu 4 şüpheliyi sorgulamaya başlayıp cep telefonlarını incelemeye aldı.

Adana'da eylem hazırlığındaki 4 DEAŞ'lı kardeş tutuklandı

BAĞDADİ'NİN VİDEOLARI ÇIKTI

Yapılan inceleme sonrası, zanlılardan Ahmet ve Mahmut'un ikiz olduğu öğrenilirken Ahmet'in cep telefonundan örgüt adına savaşırken silahlı fotoğrafları çıktı. Ayrıca Ahmet'in telefonunda terör örgütünün öldürülen lideri Bağdadi'nin videoları da bulundu.

Adana'da eylem hazırlığındaki 4 DEAŞ'lı kardeş tutuklandı

BİAT MEKTUBU BULUNDU

Mahmut İsmail isimli zanlının telefonunda ise terör örgütünün 'biat mektubu' çıktı. Ayrıca çok sayıda örgütsel fotoğraflar ele geçirildiği de belirtildi. Zanlılardan Mezin İsmail'in terör örgütünün petrolünden sorumlu olduğu, aylık 140 dolar maaş aldığı da belirlendi.

Ayrıca zanlıların Ali isimli bir kardeşlerinin DEAŞ saflarında savaşırken hayatını kaybettiği, Nadir isimli kardeşlerinin ise DEAŞ adına savaşırken terör örgütü YPG'ye esir düştüğü belirtildi.

Adana'da eylem hazırlığındaki 4 DEAŞ'lı kardeş tutuklandı

TUTUKLANDILAR

Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Daha sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan 4 DEAŞ'LI kardeşlerin tutuklandığı belirtildi.

Adana'da eylem hazırlığındaki 4 DEAŞ'lı kardeş tutuklandı

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