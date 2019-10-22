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Adana'da fabrikada yangın çıktı

Adana'da plastik ve geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda söndürüldü.

DHA | 22.10.2019 - 03:11..
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Gece yarısında merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir plastik ve geri dönüşüm fabrikasından alevler yükseldi.

Adana'da fabrikada yangın çıktı

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Alevlerin yükeldiğini gören fabrika bekçisinin ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İş makinelerinin de kullanıldığı söndürme çalışmasına, fabrika işçileri de destek verdi. 5 söndürme aracı ve iki tanker ile alevlere müdahale eden itfaiye erleri, yangını yaklaşık bir saatte söndürdü. Büyük çaplı maddi zarara neden olan yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.
Polisin yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.

Adana'da fabrikada yangın çıktı

Adana'da fabrikada yangın çıktı

Adana'da fabrikada yangın çıktı


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