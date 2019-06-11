Adana'da FETÖ operasyonu: 56 gözaltı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturmasında, örgütün kapatılan eğitim kurumlarına alternatif olarak açıldığı iddia edilen 6 eğitim kurumu ve bunlara bağlı 56 kişiye yönelik sabahın ilk saatlerinde baskın düzenlendi.

ARAMA YAPILDI

Eğitim kurumlarında ve bu kurumlarda görev alan şüphelilerin evlerinde arama yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, eğitim kurumlarında yapılan aramaların sürdüğü bildirildi.















