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Adana'da FETÖ operasyonu: 56 gözaltı

Terör örgütüne ait olduğu belirtilen 6 eğitim kurumuna yapılan baskında aralarında kadınların da bulunduğu 56 kişi yakalandı.

DHA | 11.06.2019 - 08:16..
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturmasında, örgütün kapatılan eğitim kurumlarına alternatif olarak açıldığı iddia edilen 6 eğitim kurumu ve bunlara bağlı 56 kişiye yönelik sabahın ilk saatlerinde baskın düzenlendi.

Adana'da FETÖ operasyonu: 56 gözaltı

ARAMA YAPILDI

Eğitim kurumlarında ve bu kurumlarda görev alan şüphelilerin evlerinde arama yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Adana'da FETÖ operasyonu: 56 gözaltı

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, eğitim kurumlarında yapılan aramaların sürdüğü bildirildi.

Adana'da FETÖ operasyonu: 56 gözaltı

Adana'da FETÖ operasyonu: 56 gözaltı

Adana'da FETÖ operasyonu: 56 gözaltı

Adana'da FETÖ operasyonu: 56 gözaltı

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