taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.76615
Euro
6.54565
Altın
1279.265
Borsa
96809
Gram Altın
237.446

Adana'da FETÖ operasyonunda 21 kişi hakkında gözaltı

Adana merkezli 10 ilde FETÖ soruşturması kapsamında, aralarında aktif polis ve askerlerin de olduğu 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İHA | 17.04.2019 - 08:50..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Adana merkezli 10 ilde 2'si aktif polis, 1'i aktif astsubay olmak üzere 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

10 İLDE 21 ADRESE BASKIN

Bu karar doğrultusunda Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti harekete geçti. 10 ilde 21 adrese baskın yapan polis, çok sayıda zanlıyı gözaltına aldı. Polis, Adana'da da 12 adrese baskın yaptı. Zanlılardan çoğunda örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock olduğu ileri sürüldü. Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürülerek sorguya alındı.

Adana'da FETÖ operasyonunda 21 kişi hakkında gözaltı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ajax Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eledi

Ajax Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eledi

37
Yunanistan'da Iniohos 2019 tatbikatı

Yunanistan'da Iniohos 2019 tatbikatı

88
AK Parti: Sandık başkanları üzerinden operasyon yapıldı

AK Parti: Sandık başkanları üzerinden operasyon yapıldı

189
140 kiloluk futbolcu azmiyle takdir topladı

140 kiloluk futbolcu azmiyle takdir topladı

22
Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşını uyardı

Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşını uyardı

44
Netanyahu: Birçok Arap ülkesi liderinden tebrikler aldım

Netanyahu: Birçok Arap ülkesi liderinden tebrikler aldım

63
Aşk Rihanna'yı çok değiştirdi

Aşk Rihanna'yı çok değiştirdi

18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir