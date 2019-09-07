Adana'da FETÖ şüphelisinin evinden 70 hard disk çıktı

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde FETÖ/PDY ait hücre evi olduğunu tespit etti.

70 HARD DİSK VE KAĞIT İMHA MAKİNESİ ELE GEÇİRİLDİ

Adrese operasyon düzenleyen polis, örgütün haberleşme programı "ByLock" kullandığı iddia edilen F.G.'yi gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada ise 70 hard disk ve kağıt imha makinesi ele geçirildi.

FETÖ'nün hücre evinde 70 harddisk ele geçirildi VİDEO



ZANLI TUTUKLANDI

Hard diskler, incelenmek üzere Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.