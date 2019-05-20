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Adana'da FETÖ/PDY operasyonu:1 tutuklu

FETÖ/PDY İzmir'de eleman kazandırmaya çalıştığı iddiasıyla aranan şüpheli, Adana'da yakalanarak tutuklandı.

İHA | 20.05.2019 - 08:42..
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra İzmir'de FETÖ/PDY'ye eleman kazandırmaya çalıştığı ve bu elemanlardan sorumlu olduğu iddiasıyla aranan Mesut R.'nin Adana'da gizlendiğini belirledi.

Polis, Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki eve düzenlenen operasyonla şüpheli Mesut R.'yi gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Adana'da FETÖ/PDY operasyonu:1 tutuklu

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