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Adana'da filmleri aratmayan uyuşturucu operasyonu

Yaşanan kovalamacada polislerden biri, otomobille uyuşturucu hap taşıyan şüphelilerin aracının üzerine atlayıp tutunurken, diğer polis ise lastiklere ateş açtı.

DHA | 04.04.2019 - 08:58..
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Sarıçam ilçesi Kozan Bulvarı üzerinde takibe alınan otomobil kaçmaya başladı.

Ekiplerden kaçmaya çalışan 3 şüpheli, polislerin inanılmaz operasyonuyla gözaltına alındı.

BİRİ ARABANIN ÜZERİNE UÇTU, DİĞERİ ATEŞ ETTİ

Narkotik  ekipleri, otomobille uyuşturucu hap sevkiyatı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Sivil polis ekipleri, aracın önünü kavşakta kesti. Otomobillerinden inen 2 polis, şüphelilerin araçtan inmesini istedi. Yakalanmamak için geri menavra yapan şüphelilerin otomobili, başka bir araca çarptı. Polislerden biri, aracın üzerine atlayıp, açık olan sunroof olarak tabir edilen bölümden tutundu, üzerinde yaklaşık 100 metre gitti. Diğer polis ise otomobilin arkasından ateş açarak lastiklerini patlattı. Şüpheliler kaçamayacaklarını anlayınca, otomobilden inip koşmaya başladı. Otomatik vites olan araç sürücüsüz olarak harekete devam etti. Bir süre ilerleyen araç, kaldırıma çarparak durdu.

Adana'da filmleri aratmayan uyuşturucu operasyonu

UYUŞTURUCULAR DA ŞAHISLAR DA YAKALANDI

Yaşanan kovalamacanın ardından araç sürücü İdris Y. (33), yanında bulunan Şiyar K. (24) ve bu kişilerin yardım eden Sinan Y. (26) yakalandı. Şüphelilerin attıkları 920 uyuşturucu hapa el kondu. Tüm bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Emniyete götürülen şüphelilerin uyuşturucu suçundan çok sayıda sabıkası olduğu belirtildi.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden İdris Y. tutuklandı, Şiyar K. ve İdris Y. ise serbest bıkarıldı.

Adana'da filmleri aratmayan uyuşturucu operasyonu

Adana'da filmleri aratmayan uyuşturucu operasyonu

Adana'da filmleri aratmayan uyuşturucu operasyonu

Adana'da filmleri aratmayan uyuşturucu operasyonu

Adana'da filmleri aratmayan uyuşturucu operasyonu

Adana'da filmleri aratmayan uyuşturucu operasyonu

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