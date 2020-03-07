Adana'da fuhuş operasyonu: 11 tutuklama

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, otoyolda fuhuş yapıldığı ihbarlarının artması üzerine harekete geçti.

Polis savcılıktan alınan teknik ve fiziki takip izni ile 3 ay önce zanlıları takip etmeye başladı.

ŞAFAK VAKTİ BASKIN YAPILDI

Yapılan takip sırasında bir masaj salonu çalışanlarının da fuhuş yaptığı tespit edildi. Polis bu tespitlerin üzerine adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Şafak vakti operasyon düzenleyen ekipler, 8'i kadın 23 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 23 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Tuzaklarına düşürdükleri kadınları otoyol ve masaj salonlarında fuhşa zorlayan çetenin tarife listesi de ortaya çıktı. Şüphelilerden Ali K., Mehmet U., Yılmaz Ö. Kadir Ö. ve Kadir K.'nın Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu sorumlusu oldukları, kadınları buralara götürerek 50 ila 100 lira arasında fuhşa zorladıkları öğrenildi.

KADINLARA SERVİS HİZMETİ

Yine şüphelilerden Şervan A. ve Yılmaz Ö.'nün kadınları her gün sabah otoyola götürüp gece geri alarak servis hizmeti verdikleri belirlendi. Ozan I. ve Ali K. isimli zanlıların ise polis baskınlarını önceden haber vermek için nöbet tutukları ortaya çıktı.

Ayrıca masaj salonlarında da fuhuş yaptıran şüphelilerden Lale K. oğlu İsa K., Aytül S. ve Mehmet A.'nın 150 ila bin 500 lira arasında fuhuş yaptırdıkları öğrenildi.

ŞİFRELİ KONUŞMALAR

Telefon konuşmalarında da şifreli görüşen çetenin, yakalanmamak için telefon konuşmalarında "Jantı lastiğe takalım", "Duvara malayla sıva yapalım" gibi şifreler kullandığı öğrenildi.

KOCASINA HAYAT KADINI AYARLADI

Bu arada kocasına bin 500 liraya hayat kadını ayarlayan kadının ise ifadesinde her şeyi eşinin kendisine karşı ilgisinin artırmak için fantezi amaçlı yaptığını, kocasının kadını parasıyla tuttuğundan haberi olmadığını söylediği öğrenildi.