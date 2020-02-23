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Adana'da maskeli şahıslar marketi gasbetti

5 maskeli şahıs tarafından marketi gasbedilen market sahibi Hasan Özkaya, "Olayı şaka sandım, tepki vermedim." dedi.

DHA | 23.02.2020 - 16:30..
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Adana'nın Seyhan ilçesinde Hasan Özkaya’nın tek başına olduğu markete ellerinde av tüfeği bulunan maskeli beş kişi girdi.

KASADAKİ PARALARI ALARAK KAÇTILAR

29 yaşındaki Hasan Özkaya’yı "Hareket edersen ölürsün, canını seviyorsan akıllı dur" diyerek, tehdit eden şüpheliler, 120 paket sigara ve bir laptop ile kasadaki 4500 lirayı alıp kaçtı.

Adana'da maskeli şahıslar marketi gasbetti

100 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

İhbar üzerine araştırma başlatan Gasp Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, yüzlerinde maske olması nedeniyle kimliklerini tespit edemediği şüphelileri bulmak için bölgedeki 100 güvenlik kamerasının görüntülerini inceledi.

Görüntülerden şahısların, camlarında rüzgarlık bulunan beyaz renkli plakasız otomobille kaçtıkları tespit edildi.

Adana'da maskeli silahlı soygun

Adana'da maskeli şahıslar marketi gasbetti

GÖZALTINA ALINDILAR

Otomobilin plakasının 01 ADR 870 olduğu belirlendi. Plaka Takip Sistemi (PTS) üzerinden aracın tüm geçiş güzergahları belirlendi. Oto kiralama firması yetkilisi, polisin yönlendirmesiyle 'evrakta eksik bulunduğu' gerekçesiyle iş yerine çağırdı.

Firmaya gelen Muhammet Emin S., ve Kadir E. yakalandı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda suç ortakları E.S.,Anıl Ahmet T. ve Emircan Y de gözaltına alındı.

Adana'da maskeli şahıslar marketi gasbetti

"ALKOL VE UYUŞTURUCU İÇMİŞTİK, PARAMIZ BİTMİŞTİ"

5 zanlı sorgularında "Alkol ve uyuşturucu içmiştik. Paramız bitmişti, kiraladığımız araçla soyabileceğimiz bir market aradık. Aracın plakalarını söktük. Aracı arka sokağa bıraktık. Olaydan sonra hızlı bir şekilde kaçıp, üzerlerimizi değiştirdik." dedi.

Polis çalınan 120 paket sigara ile paranın 2 bin 500 lirasını bulup, market sahibine teslim etti. 5 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Adana'da maskeli şahıslar marketi gasbetti

"NE OLDUĞUNU ANLAMADIM, ŞAKA SANDIM"

Olay sonrası konuşan Market Sahibi Hasan Özkaya, "Ben ne olduğunu anlamadım. Ellerinde av tüfekleriyle iş yerine girince, ilk başta şaka olduğunu sanarak tepki vermedim. Olayın gerçek soygun olduğunu anlayınca ellerimi havaya kaldırıp ne istiyorsanız alın dedim. Yakalanıp tutuklanmışlar, davamın sonuna kadar arkasındayım." dedi.

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