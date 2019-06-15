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Adana'da gasp zanlısı kolundaki dövmeden yakalandı

Bir kadının çantasını bıçak zoruyla gasp edip kaçan zanlı, boynunda sevgilisinin adının yazdığı dövmeden yakalanıp tutuklandı.

İHA | 15.06.2019 - 09:04..
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Adana Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde evine gitmekte olan Nazan K.'nin (48) yanına yaklaşan motosikletli şüpheli Mustafa Y. (24), bıçak çekerek çantayı istedi.

BOYNUNDAKİ 'ZEYNEP' DÖVMESİ

Şüpheli, Nazan K.'nın çantasını alarak kaçtı. Olayın ardından Nazan K. bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis Nazan K. ile irtibata geçerek zanlının eşkalini sordu. Nazan K. şahsın uzun boylu, ve boynunda "Zeynep" yazılı dövmesi olduğunu söyledi.

DÖVMEDEN YAKALANDI

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. 10 dakika sonra polis zanlıyı dövmesinden teşhis edip yakaladı. Mustafa Y.'nin üzerinde yapılan aramada ise Nazan K.'ya ait cep telefonu, 70 lira ve 1 çeyrek altın çıktı. Gözaltına alınan Mustafa Y. sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Gasp edilen eşyalarda sahibine teslim edildi.

Adana'da gasp zanlısı kolundaki dövmeden yakalandı VİDEO


TUTUKLANDI

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Y. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Adana'da gasp zanlısı kolundaki dövmeden yakalandı

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