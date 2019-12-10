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Adana'da genç kadın otelde ölü bulundu

Seyhan ilçesinde bir otelde ölü bulunan 26 yaşındaki kadının cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

İHA | 10.12.2019 - 16:20..
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Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde Derya Tayşan adındaki kadın, üç yıldızlı bir otelde, kaldığı odada ölü bulundu.

OTEL GÖREVLİSİ KADINA ULAŞAMAYINCA EKİPLERE HABER VERDİ

Genç kadın, bugün öğleden sonra otelde kalma süresi bitmesine rağmen odayı boşaltmadı. Bunun üzerine resepsiyon görevlisi telefonla odayı aradı, ancak bir türlü telefonu açan olmadı. Görevli odaya gidip kapıyı da çaldı, buna da yanıt alamayınca polise ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Adana'da genç kadın otelde ölü bulundu


ODADA İNCELEME YAPILDI

Olay yerine gelen ekipler yedek anahtar ile kapıyı açıp odaya girdiklerinde, 26 yaşındaki genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine cinayet dedektifleri çağrılarak çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmanın ardından genç kadının cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana'da genç kadın otelde ölü bulundu

Adana'da genç kadın otelde ölü bulundu


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