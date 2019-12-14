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Adana'da genç kızın telefonunu bir saniyede çaldı

Seyhan ilçesindeki bir bakkalda, telefonu çantasının cebinden çaldığı öne sürülen zanlı, güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı.

İHA | 14.12.2019 - 10:45..
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Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde, Rabia Y. (19), bir bakkala gidip alışveriş yapıp ayrıldıktan sonra cep telefonunun çalındığını fark etti.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Genç kız, telefonunun çalındığını fark edince hemen polise giderek şikayetçi oldu. Bu şikayet üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Adana'da genç kızın telefonunu bir saniyede çaldı

HIRSIZ BAKKALIN GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

Bakkala gelen polis, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede bir zanlının bakkala girip alışveriş yapan vatandaşların ceplerini ve çantalarını gözlediğini daha sonrada genç kız alışveriş yapıp çıkarken çantanın cebindeki cep telefonu bir saniye gibi kısa sürede yankesicilik yöntemiyle çaldığını tespit etti.

Cep telefonunu bir saniyede çaldı

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Polis bu tespitin üzerine zanlının kimliğini belirlemek için çalışma yaptı. Yapılan çalışmada zanlının "hırsızlık" gibi olaylardan hakkında çok sayıda suç kaydı bulunan Ömer K. olduğunu tespit etti.

Adana'da genç kızın telefonunu bir saniyede çaldı


GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin, zanlıyı genç kızın telefonunu çaldığı bölgeye yakın bir yerde yakaladığı belirtildi. Çalınan cep telefonu da zanlının üzerinden çıktı.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Adana'da genç kızın telefonunu bir saniyede çaldı


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