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Adana'da genelev önünde silahlı saldırı

Bir şahıs eski sevgilisi ile yanındaki bir kişiyi çalıştıkları genelev önünde tabancayla ayaklarından yaraladı.

DHA | 22.08.2019 - 01:01..
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde genelevin önünde silahlı saldırı meydana geldi.

Genelev çalışanı Gül G., iddiaya göre iş çıkışı kendisini dışarıda bekleyen eski sevgilisi Ramazan Ç.'nin silahlı saldırısına uğradı.

Ramazan Ç.'nin tabancasından çıkan kurşunlar, Gül G. ve yanındaki Nebil A.'nın bacaklarına isabet etti.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Silahlı saldırının ardından Ramazan Ç., yanındaki akrabası Abdurrahman Ç. ile olay yerinden kaçtı. Yaralılar ise ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaçan şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.

Adana'da genelev önünde silahlı saldırı

Adana'da genelev önünde silahlı saldırı

Adana'da genelev önünde silahlı saldırı

Adana'da genelev önünde silahlı saldırı

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