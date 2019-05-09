taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1631
Euro
6.9072
Altın
1281.18
Borsa
90272.19
Gram Altın
254.175

Adana’da geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı

Adana’da geri dönüşüm fabrikasında meydana gelen yangında, iş yeri kül olurken itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

İHA | 09.05.2019 - 05:00..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

asd

Yangın, Seyhan İlçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi’nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın malzeme toplama deposundan bir anda alevler yükselmeye başladı.

Adana’da geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı

ALEVLER FABRİKAYI SARDI

Yangın kısa sürede tüm fabrikayı kapladı. Durumu gören vatandaşlar ve fabrika çalışanları olayı itfaiye ekiplerine bildirdi.

Adana’da geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri fabrikanın çevresinden müdahalesine başladı. Ancak yangının büyük olması sebebiyle yaklaşık 10 tane itfaiye aracı ile su tankeri takviyeye geldi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.
Adana’da geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı

Adana’da geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı

Adana’da geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı

Adana’da geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ajax'ın peri masalı son buldu

Ajax'ın peri masalı son buldu

43
Tottenham'dan tarihi zafer: Ajax'ı geriden gelip elediler

Tottenham'dan tarihi zafer: Ajax'ı geriden gelip elediler

63
Brezilya, ABD'nin NATO üyesi olmayan ana müttefiki oldu

Brezilya, ABD'nin NATO üyesi olmayan ana müttefiki oldu

16
ABD Senatosu, Trump'ın oğlunu ifadeye çağırdı

ABD Senatosu, Trump'ın oğlunu ifadeye çağırdı

6
Yurt genelinde hava durumu

Yurt genelinde hava durumu

10
İsrail askerleri teravih namazı kılanlara saldırdı

İsrail askerleri teravih namazı kılanlara saldırdı

16
Kılıçdaroğlu'ndan YSK'nın açıklamalarına eleştiri

Kılıçdaroğlu'ndan YSK'nın açıklamalarına eleştiri

106
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir