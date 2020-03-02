Adana'da hasta kadını sarılma bahanesiyle soydular

Adana'da Hatice Akın adlı yaşlı kadın, rahatsızlığı nedeniyle Seyhan Devlet Hastanesi'ne geldi.

Kadın muayene olmak için sırasını beklerken yanına gelen Adnan Al Ali isimli kişi, ona sarılarak, "Sen nerelerdesin uzun süredir görmüyorum, ne yapıyorsun?" dedi.

CEP TELEFONU VE 450 LİRASINI ÇALDILAR

Zanlı, kadının cebindeki cep telefonunu ve 450 lira parasını aldı. Bu arada yaşlı kadın, şahsı iterek, "Sen kimsin ben seni tanımıyorum." diye tepki verdi.

Bunun üzerine zanlı, geri çekilip "Ben sizi bir akrabama benzettim kusura bakmayın." diyerek olay yerinden uzaklaştı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Cep telefonu ve parasının olmadığını fark eden yaşlı kadının polis ekiplerine başvurması üzerine, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şikayet üzerine geldikleri hastanede güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

ZANLILAR TUTUKLANDI

Hırsızların hastane koridorlarında gezip, hastaları takip ettikleri belirlendi. Yaşlı kadının da görüntülerden kendisini soyanları tespit etmesi üzerine polis, zanlıları yakaladı.

Zanlılar suçlarını itiraf ederken, benzer suçlardan kayıtları olduğu ve Gaziantep'ten Adana'ya taksiyle geldikleri öğrenildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.