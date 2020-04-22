Adana'da Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi ve Dağlıoğlu mahallelerinde 7 farklı noktada helikopter destekli uygulama düzenlendi.

HAPİS CEZASI BULUNAN 44 KİŞİ YAKALANDI

270 polisin katıldığı uygulamada eğitimli köpeklerle yapılan denetimlerde biri kuru sıkı 7 tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ve bir kesici alet ele geçirdi.

Sürücülerin, yolcuların ve şüpheli kişilerin Genel Bilgi Taramasını (GBT) da kontrol eden ekipler, çeşitli suçlardan arananlarla haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 44 kişiyi yakaladı.

Adana’da 270 polisin katılımıyla narkotik uygulaması yapıldı ViDEO

141 KİŞİYE 107 BİN 747 LİRA PARA CEZASI

Helikopter destekli uygulamada ekipler, 141 araç sürücüsüne toplam 107 bin 747 lira para cezası uygularken 36 araç da trafikten men edildi.

Uygulamada iş yerlerini de denetleyen ekipler, kavşaklarda dilencilik yapan 10 kişiye işlem yaptı.