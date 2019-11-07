taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7403
Euro
6.3688
Altın
1481.93
Borsa
102679.64
Gram Altın
273.611
Bitcoin
52705.63

Adana'da hava destekli trafik denetimi

Helikopter destekli trafik uygulamasında 48 sürücüye işlem yapıldı.

İHA | 07.11.2019 - 14:30..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Adana'da gerçekleştirilen, hava destekli trafik denetiminde 10 bin 849 lira para cezası kesildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce Otoyol ve Şehirlerarası yol güzergahında havadan helikopter ile trafik denetimi yapıldı.

HAVADAN CEZA YAĞDI

Denetimde, şerit izleme, yakın takip, kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak ve diğer kural ihlali yapan araçlar üzerinde Adana ile Mersin sınırları içerisinde otoyol güzergahında yapılan denetimler sonucunda;

31 sürücüye emniyet kemeri takmamak,
9 sürücüye seyir halinde cep telefonu ile görüşme yapmak,
6 sürücüye yükü karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, kayacak, sızacak, gürültü çıkaracak şekilde yükleme yapmak,
2 sürücüye yetkililerce sürücü belgesi geçici olarak geri alındığı halde araç kullanmak kurallarına riayet etmemek maddelerinden toplam 10 bin 849 TL cezai işlem uygulandı.

Adana'da hava destekli trafik denetimi

Adana'da hava destekli trafik denetimi

Adana'da hava destekli trafik denetimi

Adana'da hava destekli trafik denetimi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan yolcusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan yolcusu

458
Zinedine Zidane: Oyuncularım hırslı oynamayı tercih etti

Zinedine Zidane: Oyuncularım hırslı oynamayı tercih etti

183
Fatih Terim: Sadece üzülmüyorum, utanıyorum da

Fatih Terim: Sadece üzülmüyorum, utanıyorum da

487
Otizmli çocukları istemeyen velilerin utanç tablosu

Otizmli çocukları istemeyen velilerin utanç tablosu

541
Çin'den gelen yük treni, Marmaray ile Avrupa'ya geçti

Çin'den gelen yük treni, Marmaray ile Avrupa'ya geçti

104
Şeyma Subaşı Miami'den video paylaştı

Şeyma Subaşı Miami'den video paylaştı

179
Lindsay'nin babası, kızının prensle aşk yaşadığını kabul etti

Lindsay'nin babası, kızının prensle aşk yaşadığını kabul etti

111
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir