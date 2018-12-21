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Adana'da hayvana şiddet: Köpek tüfekle öldürüldü

"Çocuğumu köpek ısırdı" bahanesine sığınan Tuncel K., bir köpeği yaralarken diğerini ise öldürdü.

DHA | 21.12.2018 - 09:25..
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Olay, 15 Aralık'ta Adana'nın Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde meydana geldi. Tuncay K., oğlu M.C.K.'yi alışveriş yapması için pastaneye gönderdi. Bir süre M.C.K. ağlayarak, büyük korku yaşamış halde eve döndü.

PARKTA BULUNAN KÖPEKLERE ATEŞ AÇTI

Tuncay K., daha sonra sakinleştirdiği çocuğunun. köpekler tarafından kovalandığını öğrendi.

Daha sonra evden bulundurma ruhsatlı pompalı av tüfeğini alan Tuncay K., Kurttepe Parkı'na giderek burada bulunan köpeklere ateş açtı. Köpeklerden biri telef olurken, diğer köpek ise ayaklarından yaralandı.

Adana'da hayvana şiddet: Köpek tüfekle öldürüldü

ETRAFTAKİ VATANDAŞLARA DA SİLAH DOĞRULTTU

Silah sesleri duyan vatandaşlar ise Tuncay K.'ye tepki gösterdi. Bunun üzerine Tuncay K., öfkeli kişilere elindeki pompalı tüfeği gösterdi. Onlar da korkup, kaçtı.
Yaralı köpek ise veterinere götürülerek tedaviye alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, saldırganı yakalamak için harekete geçti.

Parkın çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, saldırganın Tuncay K. olduğunu saptadı. Evinde gözaltına alınan Tuncay K., sorgulamak üzere emniyete götürüldü. Sabıkası bulunmayan Tuncay K., 'mala zarar verme ve silahlı tehdit' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Adana'da hayvana şiddet: Köpek tüfekle öldürüldü

"PİŞMANIM"

Emniyetteki sorgusunun ardından sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimi'ne sevk götürülen Tuncay K., gazetecilere, "Köpekler oğlumu ısırdı. Yetkililere defalarca telefon açtım, ihbar hatlarına köpeklerin fotoğrafını çekip yolladım. 10-15 kadar sahipsiz köpek var, hiçbir şekilde müdahale etmediler. Sabahları çocuklarım okula rahatlıkla gidip gelemiyor. Pişmanım" dedi. 
Adliyede sevk edilen Tuncay K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Adana'da hayvana şiddet: Köpek tüfekle öldürüldü

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