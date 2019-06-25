Adana'da, HDP Gençlik Meclisi üyesi 9 kişi tutuklandı

Adana merkezli 4 ilde, terör örgütü PKK adına korsan gösteri yaptığı iddiasıyla yakalanarak adliyeye sevk edilen HDP Gençlik Meclisi üyesi 8'i kadın, 7'si çocuk 34 kişiden 9'u tutuklandı.

POLİSE SALDIRAN ŞAHISLARIN EVİNE BASKIN YAPILDI

Polise taş, molotof kokteyli, havai fişek ve el yapımı patlayıcılar ile saldırdığı öne sürülen 34 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, önceden belirlenen adreslerin kapıları koçbaşıyla kırıldı. Evlere giren polisler, 8'i kadın, 7'si çocuk 34 kişiyi gözaltına aldı.

HDP Gençlik Meclisi üyesi 9 kişi tutuklandı

EYLEM MÜHİMMATLARI ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda; patlayıcı madde, çok sayıda ateşleme fitili, pompalı tüfek, uyuşturucu madde ve örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerin, HDP'ye bağlı Gençlik Meclisi'nin üyeleri oldukları belirlenirken, sokak eylemi düzenleyerek, polise taş, molotof kokteyli, havai fişek ve el yapımı patlayıcılarla saldırdıkları iddia edildi.

GENÇLİK MERKEZİNİN ODASINA MİLLETVEKİLİNİ SOKMUYOLARDI

Ekipler, yaptıkları araştırmada Adana HDP parti binası içinde bulunan Gençlik Meclisi odasına il başkanı ve milletvekillerinin giremediğini, bu kararın örgüt tarafından alındığını ortaya çıkardı. Gençlik Meclisi odasında yapılan aramada çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi.

9 KİŞİ TUTUKLANDI, 2 KİŞİ EV HAPSİNDE

Emniyette sorguları tamamlanan 18 yaşından küçük 7 şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi; 8'i kadın 27 kişi ise adliyeye sevk edildi. Mahkeye çıkan şüphelilerden 9 kişi tutuklandı, 2 kişi ev hapsine çaptırılırken, 23 kişi adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağı konuldu.





