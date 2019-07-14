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Adana'da Hint keneviri için damlama sulama sistemi kurdu

Polisin düzenlediği operasyonda, portakal bahçesinde 70 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İHA | 14.07.2019 - 10:03..
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Adana Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Yalmanlı Mahallesi'nde portakal bahçesi içinde kenevir ekimi yapıldığı ihbarını aldı.

2,5 METRELİK KENEVİRLER KÖKTEN SÖKÜLDÜ

Bölgeye giden ekipler, portakal ağaçları arasında 70 kök Hint keneviri buldu. Eline kürek alan polisler, boyu 2,5 metreye ulaşan kenevirleri güçlükle kökünden söktü. Ekimi yaptığı iddia edilen Hasbi S. gözaltına alındı.

"ŞEKER HASTASIYIM, HASTALIĞIM İYİLEŞTİ"

Hasbi S.'nin, kenevirleri yetiştirmek için damlama sulama sistemi kurduğu ortaya çıktı. Emniyette sorgusu tamamlanan Hasbi S., sağlık kontrolüne getirildiği sırada gazetecilere, "Ben şeker hastasıyım, bir doktor esrarın bu hastalığa iyi geldiğini söyledi. Arkadaşımdan bir avuç tohum aldım, portakal bahçesine ektim. Hastalığım iyileşti" dedi.Adana'da Hint keneviri için damlama sulama sistemi kurdu

EV HAPSİ ALDI

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece ev hapsine çarptırıldı.

Adana'da Hint keneviri için damlama sulama sistemi kurdu

Adana'da Hint keneviri için damlama sulama sistemi kurdu

Adana'da Hint keneviri için damlama sulama sistemi kurdu

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