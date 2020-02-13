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Adana'da hırsızlar ev duvarına çarptı

Adana’da kontrolden çıkarak bir evin duvarına çarpan otomobil içerisinde otomobil evin hırsızlıkta kullanılan malzemeler ile 2 bin TL para bulundu.

İHA | 13.02.2020 - 07:32..
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Adana'nın Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi Atatürk Caddesi, 33 NIE 59 plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

4 KİŞİ YARALANDI

Kontrolden çıkan otomobil önce aydınlatma direğine sonra da bir evin duvarına çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araç sürücüsü ile birlikte toplam 4 kişiyi Adana Şehir Hastanesine kaldırdı.

ARAÇTA HIRSIZLIK MALZEMELERİ BULUNDU

Kaza yapan otomobilde inceleme yapan polis, bir poşet dolusu çeşitli kapı anahtarı, hırsızlıkta kullanılabilen malzeme ile 2 bin TL para ele geçirdi. Polis kazada yaralanan kişilerin hırsızlıkla alakaları olup olmadığını araştırıyor.

Adana'da hırsızlar ev duvarına çarptı

Adana'da hırsızlar ev duvarına çarptı

Adana'da hırsızlar ev duvarına çarptı

Adana'da hırsızlar ev duvarına çarptı

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