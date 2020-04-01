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Adana'da hırsızlık yaptığı dükkanın sahibini bıçakladı

Kuruyemişçi dükkanında hırsızlık yapan kişiyi yakalaması sonucu darbedilen adam, hastaneye kaldırıldı.

DHA |
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Adana'da hırsızlık yaptığı dükkanın sahibini bıçakladı

Adana'nın Seyhan ilçesinde gece kuruyemişçi dükkanını açan Süleyman Gayır iş yerine gelen iki kişi tarafından gasbedildi.

Şüphelilerden biri kaçtı diğeri Gayır tarafından farkedilerek yakalandı.

İŞ YERİ SAHİBİ YÜZÜNDEN BIÇAKLANDI

Süleyman Gayır'ın yakalaması üzerine şüpheli Ali D., yanındaki bıçakla Gayır'ı yüzünden yaralayıp kaçmaya çalıştı.

Gece nöbetine çıkan mahalle bekçileri, Ali D.'yi olayda kullandığı bıçak ile kaçarken yakaladı.

HIRSIZ GÖZALTINA ALINDI

Yakalanan Ali D., polis ekiplerince gözaltına alınırken, yüzünden yaralanan Gayır ise çağırılan ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Gayır'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Adana'da hırsızlık yaptığı dükkanın sahibini bıçakladı

Adana'da hırsızlık yaptığı dükkanın sahibini bıçakladı

Adana'da hırsızlık yaptığı dükkanın sahibini bıçakladı

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