Adana'da iki araç kafa kafaya çarpıştı

Kozan-Feke karayolu üzeri Sırelif mevkiinde, Erhan Dişbudak yönetimindeki araç ile karşı yönden gelen Mustafa Yeni, kafa kafaya çarpışmasıyla kaza meydana geldi.

4'Ü ÇOCUK 10 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonrası her iki otomobilin sürücüsü ile araçlarda yolculuk eden Ebru Özkaya (23), Nil Dişbudak (3), Saygı Yeni (50), Birsen Dişbudak (26), Emir Dişbudak (2), Anıl Dişbudak (8), Nebi Seymen Özkaya (8) ve Yeter Özkaya (53) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan 3 ayrı ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi Acil Polikliniğine kaldırılarak ilk müdahaleleri yapıldı. Kaza sonrası polis ekipleri kaza yerinde güvenlik tedbiri alırken yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.