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Adana'da iki kardeş borç kavgası için cinayet işledi

Tavukları sattıkları kişinin ölmesiyle, borçlarını almak için ortakların yanına giden iki kardeş, çıkan tartışmada bir kişiyi öldürdü.

DHA | 12.03.2020 - 11:02..
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde Canlı tavuk alım-satımı yapan Tufan Y. ve kardeşi Tamer Y., ölen Mehmet G.'ye 56 bin liralık tavuk sattı.

Mehmet G., borcunu ödemeden hayatını kaybetti.

PARAYI ÖDEMELERİNİ İSTEDİLER

Bunun üzerine kardeşler, Mehmet G.'nin ortakları Ali Al ve Abdullah A.'dan parayı ödemelerini istedi. İkili ise borçlarının 20 bin lira olduğunu ve ödediklerini savundu.

Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Tufan Y., yanında getidiği bıçakla Ali Al ve Abdullah A.'yı bıçakladı.

Adana'da iki kardeş borç kavgası için cinayet işledi

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Ali Al kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, polis olaydan sonra kaçan Tufan Y. ve Tamer Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Kardeşler, polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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