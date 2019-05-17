Feci kaza, merkez Yüreğir ilçesi D-400 karayolu Asri Mezarlığı kavşağında, 14 Mayıs günü meydana geldi.

Adana'da 2 kişinin öldüğü trafik kazasında, motosikletteki 2 kişi yaşamını yitirdi. Parçalanan motosikletin hız kadranının 280'de takılı kaldığı görüldü.

ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPIP KAZA YAPTILAR

M.B. yönetimindeki hafif ticari araç, D-400 karayolu kenarında kaldırımdan yola inip karşıya geçmek istedi. Bu sırada Ömer Kaya (30) ve Nurullah Kaya’nın (25) bulunduğu 01 LJ 166 plakalı motosiklet D-400 karayolundan Ceyhan istikametine doğru yola çıktı. Motosiklet Asri Mezarlık kavşağına geldiği sırada, hafif ticari araca çarpmamak için manevra yapınca araca hafif şekilde vurup önce kaldırıma daha sonrada yön levhasına çarptı.

Adana'da iki kişinin öldüğü feci motosiklet kazası

MANEVRA YAPAN MOTORDAN SAVRULUP ÖLDÜLER

Çarpmanın etkisiyle havaya uçan motosiklette bulunan iki şahıs da metrelerce yükseğe uçup yere düştü. Düşmenin etkisiyle iki şahıs da ağır yaralandı. Bu anlar ise Asri Mezarlığın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Yaralılar hastaneye kaldırılmış ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan sürücü M.B. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

"PİŞMAN DEĞİLİM, ÇOK HIZLIYDILAR"

Sevk sırasında sürücü, kendisini görüntüleyen basın mensuplarının "Pişman mısın?" sorusuna "Pişman değilim, çünkü onlar çok hızlıydı 280 kilometre hızla geliyorlardı." dedi.