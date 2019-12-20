Adana'da iki otomobil kavşakta çarpıştı

Adana'nın Kozan ilçesi Mansurlu-Kayhan yol kavşağında Alptuğ Açıkgöz (23)’ün kullandığı 01 ABV 538 plakalı otomobil ile Abdurrahman Öztekin idaresindeki 01 EAE 88 plakalı otomobil çarpıştı.

1 KİŞİ ÖLDÜ 4 KİŞİ YARALANDI

Kazada 01 EAE 88 plakalı otomobilin sürücüsü Abdurrahman Öztekin olay yerinde hayatını kaybederken, Mazlum Bilek (23), Mahmut Orhan (13) Abubekir Orhan (37) ile Alptuğ Açıkgöz yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağırılan ambulanslar ile Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

SÜRÜCÜNÜN CANSIZ BEDENİ ARAÇ KESİLEREK ÇIKARTILABİLDİ

İtfaiye ve CANKUR ekipleri 01 EAE 88 plakalı otomobilin sürücüsü Abdurrahman Öztekin’in cansız bedeni sıkıştığı yerden otomobili keserek çıkardı. Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.