Adana'da iki torbacı tutuklanarak cezaevine gönderildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D-400 karayolunda seyreden bir araçta uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

OTOMOBİLDE ARAMA YAPILDI

D-400 karayolunda önlem alan polis, otogar kavşağında otomobili durdurup arama yaptı.

Otomobilde bulunan Reşit G., 100 lira karşılığında M.A. ve Onur T.'den esrar aldığını söyledi. Bunun üzerine polis, M.A. ve Onur T.'yi gözaltına aldı. M.A., yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Onur T. ise emniyete getirilerek sorgulandı. Bu arada, başka bir operasyonda ise dolmuşta giden F.A.'nın üzerinden 12 rulo esrar ele geçirildi. F.A., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

3 şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan M.A. ve Onur T. tutuklanırken, F.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.