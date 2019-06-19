Adana'nın Seyhan ilçesinde ilk eşi hayatını kaybeden Celal Soykuzugüdenli (63), Rahime Soykuzugüdenli (63) ile evlendi. Bu evlilikten bir erkek çocukları oldu.

İNŞAAT HALİNDEKİ APARTMANIN GİRİŞİNE YERLEŞTİLER

Çift, yaşlanıp beyin damarlarında tıkanıklık meydana gelip yürümekte güçlük çekmeye başlayınca, tek evladı olan E.S.'nin yanına yerleşti. Burada kalmaya başlayan çift, gelinlerinin kendilerine kötü davrandığını söyleyip oğullarından yardım istedi. Kendilerini evde istemeyen oğullarına da kızan yaşlı çift, eşyalarını bir kamyonete yükleyerek inşaat halindeki bir apartmanın giriş katına sığındı. Burada yaşamaya başlayan çifti gören çevre esnafı, yardıma koştu.

Adana'da anne-baba inşaata yerleşti VİDEO

ADANA VALİSİ DEVREYE GİRDİ

Babalar Günü'nü bu inşatta geçiren çiftin dramı haber yapılınca Adana Valisi Mahmut Demirtaş devreye girdi. Demirtaş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na aileye sahip çıkılması talimatı verdi. Bu talimat doğrultusunda aileye Sümer Mahallesi'nde aylık 450 liraya kiralık ev bulundu. Daha sonra da inşaattan eşyalarıyla birlikte alınan aile bu eve yerleştirildi.

"BİZE SAHİP ÇIKANLARA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Uzatılan yardım eliyle mutluluk gözyaşlarına boğulan Celal Soykuzugüdenli, "Allah devletimize zeval vermesin. Bize sahip çıkanlara çok teşekkür ediyorum. Allah iyilerle karşılaştırsın" dedi.

Anne Rahime Soykuzugüdenli ise başlarını sokacakları sıcak bir yuva bulduklarını, bu nedenle çok mutlu olduklarını, öz oğullarının kendilerine sahip çıkmadığını, devletin sahip çıktığını söyleyerek ağladı.

Adana'da inşaata yerleşen anne-babaya devletten yardım ViDEO





