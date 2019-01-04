Adana'da insan kaçakçıları Suriyeli babayı öldürdü

Ülkesindeki iç savaştan kaçarak ailesiyle birlikte Adana'ya gelen Muhammed Abdo, otomobiliyle, kendisi gibi göçmenlerin taşımacılığını yaparak geçimini sağlamaya başladı.

Abdo, 10 Aralık günü, iki Suriyeliyi İstanbul'a götüreceğini söyleyip evinden ayrıldı. O günden sonra eve gelmeyen Abdo'nun çocukları ise babalarının hayatından endişe edip, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

CESEDİ KANAL İÇİNDE BULUNDU

Bunun üzerine polis, Abdo'yu bulmak için harekete geçti. Muhammed Abdo'nun otomobili, Yüreğir ilçesi Yukarıçiçekli Mahallesi kanal kenarında çamura saplanmış halde bulundu. Arama çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, 26 Aralık günü Abdo'nun cesedini, aracından 4 kilometre uzakta kanal içinde buldu. Abdo’nun boğazının kesildiği ve başına demirle vurulduğunu saptayan polisler, olayla ilgili soruşturma başlattı.

ŞÜPHELİLERE OPERASYON DÜZENLENDİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleme aldı. Ekipler ayrıca, Abdo'nun son görüştüğü kişiler üzerinde yoğunlaştı. Abdo'nun görüştüğü kişilerden Styaf Halef'in Osmaniye'ye taşındığını tespit eden ekipler, soruşturmayı genişletti. Polis, Halef'in yerini tespit ederek şüpheliyi gözaltına aldı. Halef sorgusunda, Abdo'yu ölürdüklerini, yanında Samir Mahboul'un da olduğunu söyledi. Hatay'a kaçan Mahboul, yapılan operasyonla gözaltına alındı.

İNSAN KAÇAKÇISI ÇIKTILAR

Styaf Halef ve Samir Mahboul'un insan kaçaklığı suçundan sabıkalı olduğu, Suriye'den yasa dışı yollardan ülkeye göçmen soktukları öğrenildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınırda aldığı önlemlerden dolayı bu işi devam ettiremeyen şüphelilerin, kiraladıkları ve çaldıkları araçları Suriye'ye götürerek, burada 10 ila 15 bin dolar arasında sattıkları belirlendi.

TAKSİCİNİN DE CANINA KIYMIŞLAR

Samir Mahboul ve Styaf Halef'in, aynı zamanda mahalleden komşusu olan taksici Abdo'yu da otomobili için öldürdükleri söylendi. Cinayetten sonra aracı alıp kaçan şüphelilerin, çamura saplandıkları, aracı çıkaramayınca olay yerini terk ettikleri öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Samir Mahboul ve Styaf Halef, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.