taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.44155
Euro
6.2028
Altın
1294.01
Borsa
87894.19
Gram Altın
226.692

Adana'da insan kaçakçıları Suriyeli babayı öldürdü

Suriye'den kaçarak Türkiye'ye gelen ve göçmen taşımacılığı ile geçinen Muhammet Abdo, 2 insan kaçakçısı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Suçlular, mahkeme tarafından tutuklandı.

DHA | 04.01.2019 - 09:18..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Ülkesindeki iç savaştan kaçarak ailesiyle birlikte Adana'ya gelen Muhammed Abdo, otomobiliyle, kendisi gibi göçmenlerin taşımacılığını yaparak geçimini sağlamaya başladı.

Abdo, 10 Aralık günü, iki Suriyeliyi İstanbul'a götüreceğini söyleyip evinden ayrıldı. O günden sonra eve gelmeyen Abdo'nun çocukları ise babalarının hayatından endişe edip, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

CESEDİ KANAL İÇİNDE BULUNDU

Bunun üzerine polis, Abdo'yu bulmak için harekete geçti. Muhammed Abdo'nun otomobili, Yüreğir ilçesi Yukarıçiçekli Mahallesi kanal kenarında çamura saplanmış halde bulundu. Arama çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, 26 Aralık günü Abdo'nun cesedini, aracından 4 kilometre uzakta kanal içinde buldu. Abdo’nun boğazının kesildiği ve başına demirle vurulduğunu saptayan polisler, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Adana'da insan kaçakçıları Suriyeli babayı öldürdü

ŞÜPHELİLERE OPERASYON DÜZENLENDİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleme aldı. Ekipler ayrıca, Abdo'nun son görüştüğü kişiler üzerinde yoğunlaştı. Abdo'nun görüştüğü kişilerden Styaf Halef'in Osmaniye'ye taşındığını tespit eden ekipler, soruşturmayı genişletti. Polis, Halef'in yerini tespit ederek şüpheliyi gözaltına aldı. Halef sorgusunda, Abdo'yu ölürdüklerini, yanında Samir Mahboul'un da olduğunu söyledi. Hatay'a kaçan Mahboul, yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Adana'da insan kaçakçıları Suriyeli babayı öldürdü

İNSAN KAÇAKÇISI ÇIKTILAR

Styaf Halef ve Samir Mahboul'un insan kaçaklığı suçundan sabıkalı olduğu, Suriye'den yasa dışı yollardan ülkeye göçmen soktukları öğrenildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınırda aldığı önlemlerden dolayı bu işi devam ettiremeyen şüphelilerin, kiraladıkları ve çaldıkları araçları Suriye'ye götürerek, burada 10 ila 15 bin dolar arasında sattıkları belirlendi.

Adana'da insan kaçakçıları Suriyeli babayı öldürdü

TAKSİCİNİN DE CANINA KIYMIŞLAR

Samir Mahboul ve Styaf Halef'in, aynı zamanda mahalleden komşusu olan taksici Abdo'yu da otomobili için öldürdükleri söylendi. Cinayetten sonra aracı alıp kaçan şüphelilerin, çamura saplandıkları, aracı çıkaramayınca olay yerini terk ettikleri öğrenildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Samir Mahboul ve Styaf Halef, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Adana'da insan kaçakçıları Suriyeli babayı öldürdü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
BM'ye Barbaros Hayreddin Paşa şikayeti

BM'ye Barbaros Hayreddin Paşa şikayeti

55
Trump'ın açıklamalarına İsrail'den tepki

Trump'ın açıklamalarına İsrail'den tepki

30
Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'ın nikahından yeni kareler

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'ın nikahından yeni kareler

43
Trabzonspor Burak Yılmaz'ı KAP'a bildirdi

Trabzonspor Burak Yılmaz'ı KAP'a bildirdi

45
Yerel seçimler için seçmen sorgulama başladı

Yerel seçimler için seçmen sorgulama başladı

18
Pendik'te yük gemisinde yangın

Pendik'te yük gemisinde yangın

9
M.City Liverpool karşılaşmasında puan farkını açtırmadı

M.City Liverpool karşılaşmasında puan farkını açtırmadı

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir