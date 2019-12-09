Adana'da işçileri taşıyan midibüs devrildi: 11 yaralı

Adana'da, merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Taşçı Mahallesi'nde Ahmet Mumay yönetimindeki 18 AJ 980 plakalı tarım işçilerini taşıyan midibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

11 YARALI

Kazada, midibüste bulunan 32 kişiden 11'i yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralıların polis ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu midibüsten çıkartıldığı öğrenildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.