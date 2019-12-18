Adana'da jandarma, trafo hırsızlarını yakaladı

Adana’nın Yumurtalık ilçesi Gölovası Mahallesi'ndeki elektrik trafosunda hırsızlığa teşebbüs eden şahıslar hakkında vatandaşlar, jandarmaya ihbarda bulundu.

3 KİŞİ YAKALANDI

Yapılan ihbar üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve istihbarat görevlileri, olay yerine sevk edildi. Fark edildiklerini anlayıp olay yerinden araçla kaçmaya çalışan Ş.T., Y.A. ve Y.A. Ceyhan ilçesi sınırlarında yakalandı.

SUÇ ALETLERİNE EL KONULDU

Şahısların kaçtığı araçta yapılan aramada enerji kablolarını kesmede kullandıkları 1 adet demir makası, parmak izi bırakmamak için giydikleri 4 adet eldiven, trafoları aşağıya indirmekte kullandıkları 2 adet halata el konuldu.

ÜZERİNDEN ESRAR ÇIKTI

Ayrıca Ş.T isimli şahsın üzerinde 1.14 gram esrar bulundu. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, Ceyhan Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.





