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Adana'da kaçak akaryakıt satanlara operasyon

2 bin 350 litre karışımlı akaryakıtın ele geçirildiği operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

AA | 26.05.2019 - 09:15..
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Adana'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, akaryakıt kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Güvenlik güçleri, yaptığı araştırmayla Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki Nakliyeciler Sitesi'nde bir konteynerde kaçak akaryakıt bulunduğunu tespit etti.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Bunun üzerine operasyon düzenleyen polisler, yaptıkları aramada yasa dışı üretildiği belirlenen 2 bin 350 litre karışımlı akaryakıt ele geçirdi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili şüpheli Recep K, gözaltına alındı.Zanlının Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Adana'da kaçak akaryakıt satanlara operasyon

Adana'da kaçak akaryakıt satanlara operasyon

Adana'da kaçak akaryakıt satanlara operasyon

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