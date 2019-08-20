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Adana'da kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı

3 farklı adrese düzenlenen operasyonda bin 945 şişe etil alkol, içki yapımında kullanılan 521 adet kit ele geçirdi.

İHA | 20.08.2019 - 09:16..
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Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, dün ihbar üzerine harekete geçti.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Yeşiloba Mahallesi'nde 2 farklı adres ve bir araçta kaçak içki olduğu ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, operasyon düzenledi.

Adana'da kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı

3 AYRI ADRESE BASKIN DÜZENLENDİ

Polis 3 ayrı adrese yaptığı baskında bin 945 şişe etil alkol, içki yapımında kullanılan 521 adet kit ele geçirdi.

Polis S.Y. ve H.Y. isimli iki zanlıyı da gözaltına aldı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan S.Y. nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken, H.Y. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana'da kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı

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