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Adana'da kaçak içki operasyonu

Adana'da daha önce ahır olarak kullanılan ancak daha sonra kaçak içki imalathanesine çevrilen yere emniyet güçleri baskın düzenledi.

İHA | 18.07.2019 - 09:10..
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Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, son 18 günde Mersin, Adana ve Niğde'de 19 kişinin alkolden zehirlenerek hayatlarını kaybetmesi üzerine harekete geçti.

5 BİN 400 LİTRE KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan operasyonda daha öne ahır olarak kullanılan ancak kaçak içki imalathanesine çevrilen yerde 5 bin 400 litre kaçak içki ele geçirildi.

Ekipler, merkez Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'nde daha önce ahır olarak kullanılan yere kaçak içki imalathanesi kurulduğu ihbarını aldı.

Adana'da kaçak içki operasyonu

İÇKİLER İMHA EDİLDİ

Emniyet güçlerinin yaptığı baskında 27 varil içinde yaklaşık 5 bin 400 litre kaçak rakıya el konuldu. Ayrıca, depoda anason damıtmasında kullanılan dört düzenek de bulundu.

Piyasada sürülmeye hazır olan içkiler imha edilirken, depo mühürlendi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Adana'da kaçak içki operasyonu

Adana'da kaçak içki operasyonu

Adana'da kaçak içki operasyonu

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