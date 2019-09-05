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Adana'da kaçak sigara imalathanesine polis baskını

Polisin kaçak sigara imalatı yapan eve baskın yaptığı sırada, sigara imalatı işleminin devam ettiği dikkat çekti.

İHA | 05.09.2019 - 10:26..
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Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Narlıca Mahallesi'nde bir evde kaçak sigara imal edildiği bilgisine ulaştı.

POLİS EVE GİRDİĞİNDE İMALAT DEVAM ETTİ

Polis, hemen adrese baskın düzenledi. Polis eve girdiğinde, hala makineyle sigara imal edildiğine şahit oldu. Baskında polis, elektrikli sigara imal edilen makine, 3 bin 800 tek dal doldurulmuş makaron, 50 kilo kıyılmış tütün, 1.800 tek dal boş makaron ele geçirdi. Olayla ilgili A.H. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Polis eve girdi, kaçak sigara imalatı devam etti

Adana'da kaçak sigara imalathanesine polis baskını

Adana'da kaçak sigara imalathanesine polis baskını

Adana'da kaçak sigara imalathanesine polis baskını

Adana'da kaçak sigara imalathanesine polis baskını

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