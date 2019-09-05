Adana'da kaçak sigara imalathanesine polis baskını

Boşandığı eşinin hem kendisinden olan kızına hem de ikinci evliliğinden olan iki çocuğuna içki içirdiği videoları gören baba, "Kızımın onlarla kalmasını istemiyorum" dedi.

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Muslera'dan Volkan'a veda mesajı

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Muslera, futbola veda eden meslektaşı Volkan Demirel için bir veda mesajı yayınlayarak her şey için teşekkür etti.