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Adana'da kaçak telefon operasyonu

Kaçak telefon ihbarı alan ekipler, durdurduğu araçtan 600 bin lira değerinde kaçak akıllı telefon ele geçirdi.

İHA | 27.11.2019 - 11:33..
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Adana'da ihbar üzerine harekete geçen ekipler, inanılmaz bir kaçakçılık olayıyla karşı karşıya kaldı.

Adana'da kaçak telefon operasyonu

İHBAR ALDILAR

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Adana'ya gelmekte olan 35 GD 6220 plakalı otomobilde kaçak akıllı telefon olduğu bilgisine ulaştı.

DURDURULAN ARABADA ARAMA YAPILDI

Polis, otomobilin geliş güzergahında önlem alıp beklemeye başladı. Polis otomobili, İncirlik Park Alanı'nda durdurarak arama yaptı.

Adana'da kaçak telefon operasyonu

600 BİN LİRALIK 270 AKILLI TELEFON BULUNDU

Yapılan aramalarda, arka tampon altına yapılan özel bölme içinde 270 akıllı telefon bulundu. Sürücü M.K. gözaltına alındı.

Adana'da kaçak telefon operasyonu

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Kaçak telefonların piyasa değerinin 600 bin lira olduğu öğrenildi. Zanlı, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Adana'da kaçak telefon operasyonu

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