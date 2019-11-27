Adana'da kaçak telefon operasyonu

Adana'da ihbar üzerine harekete geçen ekipler, inanılmaz bir kaçakçılık olayıyla karşı karşıya kaldı.
İHBAR ALDILAR
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Adana'ya gelmekte olan 35 GD 6220 plakalı otomobilde kaçak akıllı telefon olduğu bilgisine ulaştı.
DURDURULAN ARABADA ARAMA YAPILDI
Polis, otomobilin geliş güzergahında önlem alıp beklemeye başladı. Polis otomobili, İncirlik Park Alanı'nda durdurarak arama yaptı.
600 BİN LİRALIK 270 AKILLI TELEFON BULUNDU
Yapılan aramalarda, arka tampon altına yapılan özel bölme içinde 270 akıllı telefon bulundu. Sürücü M.K. gözaltına alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Kaçak telefonların piyasa değerinin 600 bin lira olduğu öğrenildi. Zanlı, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.