Adana'da kaçak tıp merkezi bulundu

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Sucuzade Mahallesi'nde, polis ekipleri kaçak tıp merkezi kurulduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Kaçak tıp merkezi olduğu söylenen adresi takibe alan polis, tıp merkezini yabancı uyruklu şahısların açtığı ve hastaların da çoğunlukta onlardan olduğunu tespit etti.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis bir süre sonra daha takip yaptıktan sonra kaçak tıp merkezine baskın yaptı. Polis yaptığı baskında, sahte doktor ve eczacı olduğu öne sürülen 3'ü kadın 7 zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlılar sorgularında suçlamaları kabul etmezken, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BİRÇOK MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Polis kaçak tıp merkezinde yaptığı çalışmada gebelik muayenesinde kullanılan masalar, ultrason cihazı, diş üniteleri, 2 bin hap ele geçirdi. Kaçak tıp merkezi ise daha sonra kapatıldı.

HER TÜRLÜ TIBBİ MÜDAHALE YAPILMIŞ

Kaçak tıp merkezinin bulunduğu sokakta ikamet eden vatandaşlar ise evin zemin katında tıp merkezi olduğunu yabancı uyruklu şahısların geldiğini, her türlü tıbbi müdahalenin yapıldığını söylediler.

DAHA ÖNCE DE KAÇAK HASTANE BULUNMUŞTU

Öte yandan, polis ekipleri tarafından aynı ilçede, bir ay önce, gizli bölmeli kaçak hastanenin ortaya çıktığı ve hastanenin kapatılıp içindeki malzemelere de el koyulduğu öğrenildi.