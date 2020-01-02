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Adana'da kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı

Şehirler arası yolcu otobüsünde kaçak ürün bulunduran 3 kişi, gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA | 02.01.2020 - 10:45..
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Adana'da, şehirler arası yolcu otobüsüyle kaçak ürün nakliyatı yapıldığını belirleyen polis ekipleri,  plakasını tespit ettiği otobüsü, uygulama noktasında durdurdu.

KAÇAK MALZEMELER BULUNDU

Aracın bagajında arama yapan ekipler; bavul, çanta ve kolilerde gümrük kaçağı 140 cep telefonu, 980 elektronik sigara kartuşu ve 760 paket sigara buldu.

Adana'da kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Arama sonrası, otobüsün muavinleri Ö.Ç. ve U.A. ile yolcu konumundaki F.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı

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