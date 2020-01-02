Adana'da kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı

Adana'da, şehirler arası yolcu otobüsüyle kaçak ürün nakliyatı yapıldığını belirleyen polis ekipleri, plakasını tespit ettiği otobüsü, uygulama noktasında durdurdu.
KAÇAK MALZEMELER BULUNDU
Aracın bagajında arama yapan ekipler; bavul, çanta ve kolilerde gümrük kaçağı 140 cep telefonu, 980 elektronik sigara kartuşu ve 760 paket sigara buldu.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Arama sonrası, otobüsün muavinleri Ö.Ç. ve U.A. ile yolcu konumundaki F.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.