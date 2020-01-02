Adana'da kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı

A Milli Takımımızın deneyimli teknik adamı Şenol Güneş, hayalinin bir gün Dünya Kupası kazanmak olduğunu ifade ederken, Türkiye'nin ise buna hazır olmadığını dile getirdi.

4

Avukatlık asgari ücret tarifesi belirlendi

Avukatlara sözlü danışmanlıkta ilk bir saate kadar 450, takip eden her saat için 270 lira ödenecek. Ağır ceza mahkemelerindeki davalar için 6 bin 810 lira avukatlık ücreti alınacak.