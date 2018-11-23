taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2863
Euro
5.9934
Altın
1223.15
Borsa
93003.27
Gram Altın
207.997

Adana'da kadın otobüs şoförüne saldırı

Adana'da bir kişi durak dışında inmek istediğini söyleyip, olumsuz yanıt alınca belediye otobüsü şoförüne saldırdı.

DHA | 23.11.2018 - 20:53..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Emine Özkul yönetimindeki Adana Büyükşehir Belediyesi'nin otobüsünde yolculuk yapan Necmi B., butona basıp, durak dışında inmek istedi. Durmaması üzerine sinirlenen Necmi B., Özkul ile tartışmaya başladı. Otobüsten inmek istediğini tekrarlayan Necmi B., olumsuz yanıt alınca seyir halindeki Özkul'a tekme, tokat ve yumruk attı.

GÖZALTINA ALINDI

Özkul'u döven Necmi B.'ye, otobüstekiler güçlükle engel oldu. Emine Özkul, direksiyon kontrolünü yitirmemek için otobüsü yol kenarına park etti. Polise haber veren yolcular, kaçmaması için saldırganı otobüste alıkoydu. İhbarla gelen polis ekipleri, Necmi B.'yi gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan Necmi B., Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra 'kamu görevlisini kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edilecek.

YOLCULAR DA ŞİKAYETÇİ OLDU

Otobüste dövülen ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan sürücü Emine Özkul ise beraberindeki bazı yolcularla Akıncılar Polis Merkezi'ne gidip, Necmi B.'den şikayetçi oldu.

Adana'da kadın otobüs şoförüne saldırı VİDEO

"KADIN ŞOFÖRÜ BİR ERKEĞİ DÖVER GİBİ DÖVDÜ"

Olayın etkisinde kalan bazı yolcuların gözyaşı döktüğü görüldü. Yolculardan şehit yakını olduğunu belirten Mustafa Kılıç, Necmi B.'nin, Özkul'a saldırmasıyla otobüste panik yaşandığını söyledi. Kılıç, "Adam, kadın şoförü bir erkeği döver gibi dövdü, yumrukla saldırdı. Bir erkeğin bir kadını böyle dövmesine ilk kez şahit oldum" dedi. Emine Özkul, ifadesinin ardından karakola çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Adana'da kadın otobüs şoförüne saldırı

Adana'da kadın otobüs şoförüne saldırı

Adana'da kadın otobüs şoförüne saldırı


Adana'da kadın otobüs şoförüne saldırı

Adana'da kadın otobüs şoförüne saldırı

Adana'da kadın otobüs şoförüne saldırı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Abdüllatif Şener'in Bakan Albayrak'ı gördüğü o an

Abdüllatif Şener'in Bakan Albayrak'ı gördüğü o an

189
İngiliz medyası: Brexit anlaşması Türkiye tuzağı gibi

İngiliz medyası: Brexit anlaşması Türkiye tuzağı gibi

39
Mursi'yi hapiste yaşlandırdılar

Mursi'yi hapiste yaşlandırdılar

72
Tutuklu devrik lider Mursi'den yıllar sonra ilk fotoğraf

Tutuklu devrik lider Mursi'den yıllar sonra ilk fotoğraf

113
Kadın teröristin itirafları: Kandil'de tecavüz ve infaz vardı

Kadın teröristin itirafları: Kandil'de tecavüz ve infaz vardı

98
Fatma Toru'ya yönelik saldırının perde arkası

Fatma Toru'ya yönelik saldırının perde arkası

224
Karlov suikastıyla bağlantılı 16 FETÖ'cünün şeması

Karlov suikastıyla bağlantılı 16 FETÖ'cünün şeması

39
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir