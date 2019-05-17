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Adana'da kalaşnikofla cinayet işlemeye giderken yakalandı

Polis, kavga ettiği 2 kişiyi öldürmeye gideceği iddia edilen B.Ö.'yü kalaşnikof tüfekle yakaladı.

DHA | 17.05.2019 - 09:54..
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Olay, Ceyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

CİNAYET İŞLEMEK ÜZERE OLAN ŞAHSIN İHBARINI ALAN EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Adanaspor’un Turbeyler Taraftar Grubu Derneği Başkanı Refik Gül’ü 2018’de silahla yaralayan firari şüpheli B.Ö.’nün, Ceyhan ilçesinde olduğu ihbarını aldı. B.Ö.'nün burada kavga ettiği 2 kişiyi öldürmeye gittiğini öğrenen ekipler, harekete geçti.

Adana'da kalaşnikofla cinayet işlemeye giderken yakalandı

KALAŞNİKOFLA ÖLDÜRECEKTİ, YAKALANDI

Şüphelinin otomobili Mithatpaşa Mahallesi’nde durduruldu. Yapılan aramada, kalaşnikof tüfek ile bu silaha ait 2 şarjör ve 37 mermi ele geçirildi. B.Ö. ve yanındaki S.O. isimli kadın gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen B.Ö. tutuklanırken, S.O. serbest bırakıldı.

Adana'da kalaşnikofla cinayet işlemeye giderken yakalandı

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