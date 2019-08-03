Adana'da kalpli kutudan uyuşturucu çıktı

Adana'da uyuşturucu oprasyonu düzenlendi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, bir eve baskın yaptı.

KUTUDAN BİN 482 UYUŞTURUCU HAP ÇIKTI

Yapılan baskında "Coco" isimli hassas burunlu narkotik köpeğinin desteğiyle arama yapıldı. Narkotik köpeği 'Coco', çekmeceye tepki verirken polis çekmeceyi açtığında kalpli bir kutunun içerisinden bin 482 uyuşturucu hap çıktı.

Narkotik köpeği 'Coco' hediye kutusundaki uyuşturucuyu buldu VİDEO



ZANLI TUTUKLANDI

Ev sahibi Ömer B. gözaltına alındı. Zanlı polise verdiği ifadede kutuyu sokakta bulduğunu, merak edip aldığını, kendisinin de uyuşturucu kullandığını ancak bıraktığını eve getirip kutuyu açtığında uyuşturucu olduğunu gördüğünü belirterek, "Bu nedenle polise haber verecektim siz geldiniz. Ben uyuşturucu satmıyorum." dediği öğrenildi. Şüpheli ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğinde tutuklandı.