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Adana'da kalpli kutudan uyuşturucu çıktı

İhbar üzerine Yenibey Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenleyen ekipler, hassas burunlu narkotik köpeğinin desteğiyle kalpli bir kutunun içerisinden bin 482 uyuşturucu hap buldu.

İHA | 03.08.2019 - 10:30..
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Adana'da uyuşturucu oprasyonu düzenlendi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, bir eve baskın yaptı.

KUTUDAN BİN 482 UYUŞTURUCU HAP ÇIKTI

Yapılan baskında "Coco" isimli hassas burunlu narkotik köpeğinin desteğiyle arama yapıldı. Narkotik köpeği 'Coco', çekmeceye tepki verirken polis çekmeceyi açtığında kalpli bir kutunun içerisinden bin 482 uyuşturucu hap çıktı.

Narkotik köpeği 'Coco' hediye kutusundaki uyuşturucuyu buldu VİDEO

ZANLI TUTUKLANDI

Ev sahibi Ömer B. gözaltına alındı. Zanlı polise verdiği ifadede kutuyu sokakta bulduğunu, merak edip aldığını, kendisinin de uyuşturucu kullandığını ancak bıraktığını eve getirip kutuyu açtığında uyuşturucu olduğunu gördüğünü belirterek, "Bu nedenle polise haber verecektim siz geldiniz. Ben uyuşturucu satmıyorum." dediği öğrenildi. Şüpheli ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğinde tutuklandı.

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