Adana’da kamyonet üzerinde tehlikeli yolculuk

Adana’da aralarında çocukların da bulunduğu 4 kişinin, kamyonetin taşıdığı yükün üzerinde seyahat etmesi korkuttu.
ÜST ÜSTE ATILMIŞ EŞYALAR
Adana-Pozantı otoyolunda bidon, sünger yatak, elek, leğen, yastık gibi çeşitli malzeme taşıyan kamyonet, yolda seyahat eden diğer sürücülerin dikkatini çekti.
ARALARINDA ÇOCUKLAR DA BULUNUYORDU
Aşırı yük nedeniyle lastikleri adeta yere yapışan kamyonette, yükün üzerinde yolculuk eden, aralarında çocukların da bulunduğu 4 kişi, yürekleri ağızlara getirdi.
Tehlikeli yolculuk, trafikte seyreden bir başka kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.