1 Metrobüste 14 yaşındaki kızı taciz eden şüpheliye gözaltı Mecidiyeköy istikametine seyreden metrobüste 14 yaşındaki kız çocuğuna taciz girişiminde bulunduğu iddia edilen şüpheli, yolcular tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

2 Sakarya'da alacak verecek kavgası kanlı bitti Yaşanan silahlı saldırıda zanlı, kaçtıktan sonra polise kendisi teslim oldu.

3 Ölümünden 46 yıl sonra bir J.R.R. Tolkien eseri: Beren ile Luthien Yüzüklerin Efendisi gibi inanılmaz hayal gücünün ürünlerini ortaya koyan Tolkien’in daha önce yayınlanmamış olan Beren ile Luthien adlı eseri orta dünya insanlarını yeniden bir araya getirecek…

4 İran eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı idama mahkum edildi Eşini öldürdüğünü itiraf eden İran eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Tahran Belediye Başkanı Muhammed Ali Necefi, idama mahkum edildi. Kararla ilgili temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

5 Adana’da kamyonet üzerinde tehlikeli yolculuk Kamyonetin üstünde aralarında çocukların da bulunduğu 4 kişi, yürekleri ağızlara getirdi.

6 Irak'ın kuzeyinde 4 terörist daha etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Pençe operasyonunda 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.