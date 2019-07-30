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Adana’da kamyonet üzerinde tehlikeli yolculuk

Kamyonetin üstünde aralarında çocukların da bulunduğu 4 kişi, yürekleri ağızlara getirdi.

İHA | 30.07.2019 - 14:56..
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Adana’da aralarında çocukların da bulunduğu 4 kişinin, kamyonetin taşıdığı yükün üzerinde seyahat etmesi korkuttu.

ÜST ÜSTE ATILMIŞ EŞYALAR

Adana-Pozantı otoyolunda bidon, sünger yatak, elek, leğen, yastık gibi çeşitli malzeme taşıyan kamyonet, yolda seyahat eden diğer sürücülerin dikkatini çekti.

Adana’da kamyonet üzerinde tehlikeli yolculuk

ARALARINDA ÇOCUKLAR DA BULUNUYORDU

Aşırı yük nedeniyle lastikleri adeta yere yapışan kamyonette, yükün üzerinde yolculuk eden, aralarında çocukların da bulunduğu 4 kişi, yürekleri ağızlara getirdi.

Tehlikeli yolculuk, trafikte seyreden bir başka kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Adana’da kamyonet üzerinde tehlikeli yolculuk

Adana’da kamyonet üzerinde tehlikeli yolculuk


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