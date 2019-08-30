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Adana'da kanser hastası diye karısı terk etti

Hem beyin hem de akciğer kanseri olduğu için karısı tarafından hastanede terk edilen yaşlı adama devlet sahip çıktı.

İHA | 30.08.2019 - 08:58..
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Adana'da 20 yıl önce 4 çocuğu ve eşi tarafından terk edilen Mehmet Gültekin,  2 yıl önce hem beyin hem de akciğer kanserine yakalandı.

İKİNCİ EŞİ DE TERK ETTİ

3 yıl önce de ikinci eşiyle evlenen Gültekin, hastalanınca bu eşi tarafından da terk edildi.

DEVLET KORUMA ALTINA ALDI

Gültekin, çalışamaz duruma gelince hastaneye tedavi olmaya gitmeye bile para bulamaz hale geldi. Gültekin'in bu durumu basında haber olunca Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın talimatıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü harekete geçti. Yapılan incelemelerin ardından yaşlı adam devlet tarafından koruma ve bakım altına alındı.

Adana'da kanser hastası diye karısı terk etti

Adana'da kanser hastası diye karısı terk etti

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