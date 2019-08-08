Adana'da kardeşleri vuran iki zanlı tutuklandı

Vedat E. ile Muhammet E., Çatalan Köprüsü'nde bir süre eğlendi.

Muhammet E., bir eğlence mekanının önünde eski sevgilisi G.U.'yu gördü.

"YANIMDAKİ KADINI NASIL ÇAĞIRIRSIN"

Muhammet E., G.U.'ya seslenerek "Burada ne yapıyorsun, gel gidelim." diyerek otomobiline davet etti. Bu sırada genç kızın yanında bulunan Ali D., "Yanımdaki kadını nasıl çağırırsın?" diyerek Muhammet E. ile tartışmaya başladı. Kavgaya, Muhammet E.'nin yanındaki Vedat E. de katıldı.

İki şahıs Ali D.'yi darbetti. Araya giren vatandaşlar kavganın büyümesini önledi. Taraflar olay yerinden ayrıldı. Muhammet E., bir süre sonra ise G.U.'yu Adnan Menderes Bulvarı'nda eğlendiklerini söyleyerek oraya götürdü.

ATEŞ AÇTILAR

Bu durumu duyan Ali D., yanına kardeşi Gökhan D. ve arkadaşı Sergen Ç.'yi alarak Adnan Menderes Bulvarı'na gitti. Burada Muhammet E. ve Vedat E.'nin G.U. ile eğlendiğini görünce 3 kişi birden ateş etti. Açılan ateş sonucunda Muhammet E. ile Vedat E. yaralandı.

Zanlılar daha sonra olay yerinden kiralık otomobil ile Pınar Mahallesi'ne kaçıp, burada otomobili park edip yaya olarak arkadaşının evine, oradan da bir otomobil ile Mersin'e kaçtı. Yaralı şahıslar ise vatandaşların olay yerine çağırdığı ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerine gelip zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

ZANLILAR YAKALANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis yaptığı çalışmada zanlıların Mersin'e kaçtığını ve tekrar Adana'ya geldiğini saptadı. Polis yaptığı operasyonda Gökhan D. ve Sergen Ç.'yi yakaladı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılar tutuklandı. Polisin Ali D.'yi yakalamak için çalışması devam ediyor. Yaralıların ise yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.