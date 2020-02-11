Adana'da karpuz tarlaları buz kesti

Türkiye'nin en sıcak illerinden biri olan Adana’da, son 2 gündür gece saatlerinde hava sıfırın altında 6 dereceye kadar düştü. Yaşanan don, bazı ilçelerde yeni ekilen karpuz tarlalarını etkiledi.

Karpuz fidelerinin çoğu soğuktan kururken, karpuzun naylonunu tutan demirler ise buz tuttu.

"AFET BÖLGESİ OLARAK İLAN EDİLECEK DURUMDAYIZ"

60 dönüm tarlaya ve 30 bin karpuz fidesine sahip olan çiftçi Nadir Akol, ''Gece saatlerinde eksi 6 dereceyi gördü hava. Fidelerimiz yerle bir oldu. Şu an afet bölgesi olarak ilan edilecek durumdayız. Buz öğle saati olmasına rağmen hala 4-5 santimetre kalınlığında.” diye konuştu.

Devletten yardım beklediğini belirten Akol, ''Devletimize seslenmekten başka bir çaremiz yok. Devletimiz bize el uzatıp yardımcı olursa seviniriz." ifadelerini kullandı.

Karpuz tarlalarını don vurdu

"İLK DEFA BÖYLE BİR AFET GÖRDÜM"

Yaşanan don olayı sonrası, çiftcilerin aşırı zarara uğradını belirten Akol, sadece kendisinin 70-80 bin lira zarara uğradığını belirterek,''1994 yılından bu yana karpuz ekiyorum ilk defa böyle bir afet gördüm. '' dedi.