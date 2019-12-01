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Adana'da kartpostallık sis manzaraları

Adana'da sabah saatlerinde etkili olan sis, özellikle Merkez Camii çevresinde görülmeye değer görüntüler ortaya çıkardı.

İHA | 01.12.2019 - 11:02..
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Adana sabah saatlerinde sisle güne başladı.

Adana'da kartpostallık sis manzaraları

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

Günün erken saatlerinden itibaren etkili olan olan sis, Merkez Camii'nde kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Adana'da Merkez Camii'nde sis manzarası etkiledi VİDEO

SÜRÜCÜLER İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ

Kentte sabaha karşı sis etkili oldu. Bazı yerlerde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

CAMİ HAYRANLIK OLUŞTURDU

Minareleri, kubbesine kadar örtülü sisi delen cami, görüntüsüyle hayranlık uyandırdı. Etkili olan sis güneşin kendini göstermesiyle dağıldı.

Adana'da kartpostallık sis manzaraları

Adana'da kartpostallık sis manzaraları

Adana'da kartpostallık sis manzaraları

Adana'da kartpostallık sis manzaraları

Adana'da kartpostallık sis manzaraları

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