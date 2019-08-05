taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5776
Euro
6.2479
Altın
1463.76
Borsa
98673.28
Gram Altın
262.27

Adana'da kayıp olan kişi, tarlada ölü bulundu

18 gün önce kaybolan 63 yaşındaki yaşlı adamın, mısır tarlasında cesedi ortaya çıktı.

DHA | 05.08.2019 - 23:08..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde, Kamışoba Mahallesi'nde oturan kızını görmek için Ceyhan ilçesinden gelen Aşır Zurnaçalar, iddiaya göre birkaç gün kaldıktan sonra 17 Temmuz'da kendi evine gitmek için yola çıktı.

Evine gitmediği öğrenilen Zurnaçalar'a ulaşamayan yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. 18 gün boyunca arama çalışmasını sürdüren jandarma ekipleri, bugün akşam saatlerinde Gaziköy Mahallesi'ndeki bir mısır tarlasında ceset buldu.

CESEDİ YIRTICI HAYVANLARIN HEDEFİ OLDU

Vücudunun bazı yerleri yırtıcı hayvanlarca parçalanan cesedin, yanında bulunan baston ve kıyafetlerinden Aşır Zurnaçalar'a ait olduğu saptandı. Cumhuriyet Savcısı ve jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Zurnaçalar'ın cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Adana'da kayıp olan kişi, tarlada ölü bulundu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sokak röportajında sigara zammı tartışması

Sokak röportajında sigara zammı tartışması

736
Terör örgütü PKK, Amerika'dan yardım bekliyor

Terör örgütü PKK, Amerika'dan yardım bekliyor

377
Kaz Dağları'nda ağaç katliamına karşı eylem

Kaz Dağları'nda ağaç katliamına karşı eylem

617
Alman Hava Kuvvetleri'nde uçak sıkıntısı yaşanıyor

Alman Hava Kuvvetleri'nde uçak sıkıntısı yaşanıyor

157
İyi Partili eşinin yerine seçilen AK Partili kadın başkan

İyi Partili eşinin yerine seçilen AK Partili kadın başkan

138
Sigara zamlarından sonra esnaf rafları boşalttı

Sigara zamlarından sonra esnaf rafları boşalttı

360
Fethiye Körfezi'nin rengi değişti

Fethiye Körfezi'nin rengi değişti

405
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir